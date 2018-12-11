Путина попросили написать предисловие к книге о СПЧ

Москва, 11 декабря. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой написать предисловие к книге о совете. Российский лидер ответил, что ему для начала необходимо ознакомиться с содержанием произведения.

Глава России во вторник проводит встречу с новым составом СПЧ. Во время традиционного собрания Федотов напомнил, что в этом году совет отмечает юбилей — 25-летие со дня основания. Правозащитники, подводя итоги работы за эти годы, подготовили произведение под названием «Президентский совет по правам человека: искусство невозможного».

«Владимир Владимирович, книжка получилась толстой. Мы можем рассчитывать на предисловие?» — повторил глава СПЧ просьбу, высказанную в 2013 году.

Российский лидер отметил, что перед тем, как дать согласие, должен ознакомиться с ее содержанием.

Ранее на совещании президент обратился к членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека с призывом получить от СПЧ конструктивные предложения, которые позволят обеспечить защиту прав россиян в разных странах. Путин подчеркнул, что отстоять права людей в любой точке земного шара — общая задача СПЧ и Москвы.