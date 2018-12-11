Путин рассказал, к чему приводят призывы к несанкционированным митингам

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что призывы к несанкционированным митингам приводят к событиям, подобным протесту «желтых жилетов» в Париже.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», — сказал Путин, участвуя в заседании Совета по правам человека.

Реплика Путина стала ответом на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг дела правозащитника Льва Пономарева, задержанного у здания ФСБ в Москве. Ранее Мосгорсуд сократил срок ареста Пономарева до 16 суток, однако не удовлетворил просьбу правозащитника, который хотел проститься с Людмилой Алексеевой.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что административный протокол на Пономарева составили за нарушение законодательства — призыв к проведению несанкционированного митинга.

Напомним также, что во Франции в настоящее время проходят масштабные акции протеста «желтых жилетов». Ранее участники выступлений опубликовали манифест с требованиями.