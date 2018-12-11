Это к врачам: Гаспарян прокомментировал выбор Бабченко «борцом за правду» по версии Time

Американский журнал Time присудил титул «Человек 2018 года» убитому саудовскому журналисту Джамалю Хашукджи. Претендентами на это звание в номинации The Guardians («Стражи») в этом году были и российские журналисты, которые, по мнению Time, пострадали за правду.

В числе журналистов, пострадавших при выполнении своей профессиональной деятельности, журнал Time назвал сотрудницу «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, журналиста Аркадия Бабченко и редакцию «Новой газеты».

По мнению российского радиоведущего, блогера, публициста и общественного деятеля Армена Гаспаряна, «тот факт, что Аркадий Бабченко, который люто ненавидит Россию, назван журналом Time российским журналистом, пострадавшим за правду, заставляет усомниться в адекватности редакции американского издания».

«Это к врачам, пусть диагноз ставят. Хочу напомнить, что Бабченко столько времени находится на Украине, поэтому пусть его уже украинским журналистом называют, а не российским. Но и в остальном выбор американской редакции весьма странный. «Новая газета» — это отдельная песня. Она доказала, что является публикатором тех самых fake news, потому что ее журналисты столько раз были пойманы на вбросах, что сосчитать невозможно», — заметил Армен Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей.

А что касается Татьяны Фельгенгауэр, то собеседник ФАН напомнил, что сотрудница «Эха» пострадала вовсе не по политическим мотивам.

«Человека, который напал на Татьяну с ножом прошлой осенью, поместили в психиатрическую больницу, потому что он болен. Он говорил, что ударил ножом радиоведущую, потому что хотел прервать с ней «телепатическую связь». Где тут борьба за правду? При этом «Эхо» поначалу называло этого мужчину «жертвой атмосферы ненависти», царящей в России. Но потом перестало давить на это, потому что напавший на Фельгенгауэр, как выяснилось, жил в Израиле», — отметил Армен Гаспарян.

По его мнению, Time использует титул «Человек года» в политических целях.