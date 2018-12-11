Стали известны подробности ДТП в Карелии с пострадавшим мэром Питкяранты

Петрозаводск, 11 декабря. Водитель, сбивший мэра города Питкяранта в Карелии Татьяну Юрченко, работает пожарным, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 10 декабря. Михаил Т. не принимал алкоголь в день аварии. По предварительным данным, нарушение было с обеих сторон.

На автомобиле Geely водитель пошел на обгон, мэр переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. После того, как Михаил Т. сбил чиновницу, он въехал в автомобиль бывшего мэра Станислава Карповского.

Отмечается, что ремонт автомобиля обойдется в 150 тысяч рублей.