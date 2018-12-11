Россия отразила 25 млн кибератак во время ЧМ-2018 | 11 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия отразила 25 млн кибератак во время ЧМ-2018 Информационная инфраструктура Чемпионата мира по футболу, который прошел в России этим летом, подверглась более чем двадцати пяти миллионам кибератак, сообщил заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства проходили на двенадцати стадионах в одиннадцати российских городах, в том числе в Петербурге, Москве, Сочи, Калининграде, Ростове-на-Дону.

Роскомнадзор проверит, как Facebook и Twitter исполняют российские законы Роскомнадзор до конца года проверит социальные сети Facebook и Twitter на исполнение российского законодательства о локализации персональных данных пользователей, сообщил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, ведомство запросит от компаний информацию о локализации персональных данных российских пользователей. При этом глава Роскомнадзора отметил, что пока у ведомства нет оснований полагать, что компании уже локализовали базу данных пользователей в России.

СМИ сообщили о поставке в Африку российских БМПТ «Терминатор» Россия собирается поставить в одну из африканских стран несколько сотен боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил военно-дипломатический источник. По его словам, одно из государств Африки приобрело боевые машины, и поставки «Терминаторов» в страну уже начались. Какая именно страна купила у Москвы БМПТ, источник не уточнил. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству от комментариев по данному вопросу воздержалась. На вооружение российской армии боевая машина поддержки танков «Терминатор» была принята в 2018 году. Как сообщали в Центральном военном округе, первые учения с использованием «Терминаторов» пройдут на полигоне в Челябинской области в 2019 году.