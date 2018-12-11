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ФАН-ТВ

Вся жизнь — борьба за права граждан. Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. ФАН-ТВ

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В Москве в Центральном доме журналистов простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Она скончалась на 92-м году жизни 8 декабря 2018 года. Людмила Алексеева была ведущим специалистом по защите граждан, она написала более 100 работ по правам человека. Сотни людей пришли проститься с той, кто защищал их и отстаивал их интересы. Выразить свои соболезнования родным и близким приехал и президент РФ Владимир Путин.

Всю свою жизнь Людмила Алексеева отстаивала права граждан — для нее это была не работа, а смысл жизни, до последних дней она трудилась для людей. В 1976 году Алексеева принимала участие в создании Московской Хельсинкской группы, старейшей правозащитной организации России, которую позже возглавила. Последняя должность Людмилы Алексеевой — член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Вся жизнь — борьба за права граждан. Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. ФАН-ТВ

За свою деятельность она получила не одну награду: премию имени Сахарова, премию Улофа Пальме, премию ФЕОР «Человек года-5765», премию имени Натальи Эстемировой «Человек чести и совести». После прощания на Троекуровском кладбище состоялась кремация в присутствии только родных и близких. Прах захоронят в семейной могиле.
Вся жизнь — борьба за права граждан. Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. ФАН-ТВ

Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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