Обращение Киева в ЕСПЧ по вопросу моряков ВМСУ основано на домыслах — Минюст РФ

Москва, 11 декабря. Обращение Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о мерах обеспечения по делу моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ, основано на домыслах и спекуляциях. Об этом говорится в ответе Минюста РФ на вопросы ЕСПЧ в связи с поданной Украиной жалобой в отношении России.

По данным ведомства, в обращении Киева в ЕСПЧ содержится ряд процессуальных дефектов.

«В частности, украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах», — передает сообщение министерства ТАСС.

При этом в Минюсте РФ подчеркнули, что в ЕСПЧ приняли материалы Киева к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В том числе, добавили в ведомстве, в ЕСПЧ не приняли во внимание детальную информацию об инциденте, которая имеется в открытом доступе.

«По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей», — говорится в сообщении Минюста РФ.

Напомним, корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз рассмотрит предложение Киева о введении новых санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией в Керченском проливе.