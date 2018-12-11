Москва, 11 декабря. Бывший клавишник культовой советской и российской группы «Машина времени» Андрей Державин поздравил с днем рождения бессменного лидера коллектива Андрея Макаревича. По мнению Державина, солист «Машины времени» внес огромный вклад в становление российской музыкальной культуры.

«Его вклад огромен! Многие песни, написанные им, объединили между собой четыре поколения слушателей», — отметил Державин в интервью Nation News.

Экс-клавишник «Машины времени», а ныне лидер группы «Сталкер» считает, что своим успехом «Машина» во многом обязана таланту Макаревича.

«Когда я впервые услышал песню «Свеча» («Пока горит свеча». — прим. ФАН), я думал, что мой головной мозг взорвется, потому что ничего более прекрасного я в своей жизни не слышал на тот момент», — сказал Державин.

С бывшим коллегой по «Машине времени» согласен и Евгений Маргулис: музыкант отметил, что Андрей Макаревич — это явление для российской музыкальной культуры.

«Безусловно, Макаревич — это явление в нашей музыкальной культуре», — сказал Маргулис.

Напомним, во вторник Народному артисту РФ Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет.