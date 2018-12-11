Экс-комиссар ОБСЕ Экеус: Вопрос вступления Украины в НАТО должен обсуждаться с Россией

Бывший верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Рольф Экеус помнит, как советский лидер Никита Хрущев в 1954 году передавал Крым Украине. Экеус помнит, как в начале 2000-х, когда Виктор Черномырдин был послом РФ на Украине, там уже были проблемы с местными радикалами.

Именно поэтому верховный комиссар ОБСЕ отлично понимает, как видит себя Россия в текущем конфликте с Украиной и как видит ее Запад. Сравнить оба взгляда он постарался в интервью Федеральному агентству новостей в кулуарах VIII Всероссийского конгресса политологов в Москве.

— Господин Экеус, вы наблюдаете кризисы современного мира, но, в отличие от молодых политологов, лучше видите их причины. Чего сейчас не хватает конфликтующим государствам?

— То, в чем лично я разочарован сегодня в мировой ситуации, — это отсутствие достойной дипломатии. Нам не хватает переговоров, приглашений на беседы, возможности высказываться, уважения к мыслям друг друга, умения развивать свои собственные идеи вместо ссор и противостояния. Последние провоцируют кризис — например, западная реакция на инцидент в Черном море, на более ранние события в Крыму.

Я сам хорошо знаю историю Крыма, я понимаю чувства людей, их надо принимать и уважать. Но вышло все так, что соседи России теперь боятся ее. Люди боятся созданного в период крымских событий образа России, опыта проведенного референдума, который не все оценили однозначно.

А теперь вашу страну вообще вмешивают во все выборные процессы в мире. Боятся из-за военных действий на юго-востоке Украины, не могут предсказать, каким окажется будущее Грузии…

Я достаточно хорошо знаю Россию, хоть и не говорю по-русски. Мне понятен ваш тип мышления, мне понятна позиция русских людей. Но Россия не должна требовать того же от других государств, она должна попробовать увидеть ситуацию их глазами. Вот почему я выступаю за укрепление роли ОБСЕ, чтобы объединиться и работать вместе на общий прогресс.

— Почему мировое сообщество так опасается России?

— Все перевернули изменения в Крыму. Знаете, я был молодым парнем, когда Хрущев передал Крым Украине, я отлично помню это. Его действие не стало каким-то особенным событием: Украина была в составе СССР, и это был просто некий «организационный момент», как сейчас говорят. Исходя из истории вашей страны, я могу предположить, что Хрущев чувствовал некоторую вину за репрессии Сталина на Украине и постарался их смягчить таким «даром».

Когда Украина стала независимой, это стало историческим сюрпризом. Ту ситуацию с «подарком» надо было как-то переиграть, возможно, восстановить статус Крыма еще тогда. Но это было сделано сейчас, во время переворота на Украине, и при всем понимании истории полуострова мир поразила манера, в которой было проведено воссоединение: российские войска в Крыму, отсутствие переговоров с Украиной… С точки зрения мира, это была не самая мудрая и мирная тактика вернуть территорию.

Я не говорю, что это был неверный шаг России. Я говорю, что общественность увидела это как конфликт из-за формы, в которой все это было подано.

События в Крыму заставили напрячься другие страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза, — особенно испугались Литва, Латвия, Эстония. Они рассудили так: если Россия сделала это с Крымом и Украиной, значит, она может сделать то же самое в отношении нас!

Я, как опытный политолог, абсолютно уверен, что никто из руководства страны в Москве не задумывается об этом, но эта мысль обязательно должна звучать в информационном пространстве, обязательно должна дойти до ваших соседей, чтобы успокоить их. Действия на территории Восточной Украины очень напугали прибалтийские государства и Польшу.

Знаете, у меня есть даже некое чувство вины по поводу взаимоотношений ваших народов. Когда я работал верховным комиссаром по национальным меньшинствам и ездил в Киев, я там общался с чрезвычайным и полномочным послом РФ на Украине Виктором Черномырдиным и обсуждал с ним проблему национализма.

«Сами разберутся», — успокоил меня он.

Но сегодня я вижу, что конфликт только разгорелся и теперь Россию боятся бывшие государства СССР. Мы много говорили с господином [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, и я считаю, что Россия многого добилась в ОБСЕ. Но одной дипломатии сейчас недостаточно, ее надо подкреплять, потому что Прибалтика находится в диком страхе, а тут еще «Искандеры» в Калининграде…

— Как вы оцените недавние события в Керченском проливе с арестом украинских судов?

— Что называется, «только этого не хватало» — совершенно ненужные события с точки зрения дипломатии, невыгодный маневр. В идеале Керченский пролив видится зоной свободного прохода судов, торговли, обмена — это прекрасная демонстрация мира. Блокировать, захватывать — это демонстрация силы и агрессии в глазах мира.

— Вы говорите, что мир не устраивает способ, которым Крым снова стал российским. А какой способ устроил бы мировую общественность?

— Дипломатический, экономический подход… Соглашения, переговоры, подготовка экономических программ… Больше инструментов дипломатии, чем рычагов силы.

— В таком случае считаете ли вы, что Украине тоже стоит вести себя дипломатично, не применяя силу (например, напомню о провокации ВМС Украины в Керченском проливе, не говоря уже о том, что ВСУ делают в Донбассе)?

— Конечно. Внутри Евросоюза идут сейчас некоторые игры, там определяется место Украины. Ведутся споры, есть ли место Украине в Евросоюзе, в НАТО. Я не раз говорил с людьми из Госдепа США — там однозначно считают, что Украина должна принадлежать Западу. Но по моему мнению и я его в этих разговорах высказываю, Украина должна сама определиться, где ее место. А Соединенным Штатам стоит относиться с уважением и к Украине, и к России.

Вы знаете, я из Швеции, мы с НАТО не друзья, а только партнеры. У нас и с Россией достойные отношения, которые мы хотим сохранять. И я отлично понимаю, что США нужны Украине, но вопрос о вступлении в НАТО, в Евросоюз должен обсуждаться на совместных переговорах с участием Москвы, в этом сомнений нет.

Справка ФАН

По данным Люксембургского форума (крупная неправительственная организация, объединяющая сторонников сокращения и ограничения вооружений), в течение последних двадцати лет Рольф Экеус занимался вопросами нераспространения оружия массового уничтожения. Он обладатель премии мира им. Вателера за вклад в укрепление режима ядерного нераспространения. Был членом Канберрской комиссии по ядерному оружию (1995–1996 годы) и Токийского форума по разоружению (1998 год).

Он член совета директоров фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (Вашингтон, с 2001 года), председатель Шведской группы Пагуошских конференций по науке и международным отношениям (с 2005 года) и Шведской сети ОБСЕ. Член Королевской академии военных наук (Стокгольм), консультативного совета Центра по изучению проблем ядерного нераспространения Монтерейского института, Совета фонда Экселя и Маргарет Эксон Джонсон, исполнительного комитета Сети европейских лидеров.

С 1991 по 1997 год Рольф Экеус занимал пост председателя Специальной комиссии ООН по Ираку (UNSCOM), которая контролировала процесс ликвидации в Ираке инфраструктуры, связанной с оружием массового поражения. Являлся членом Консультативного совета по вопросам разоружения при генеральном секретаре ООН. Был верховным комиссаром по делам национальных меньшинств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2001–2007 годы).

Комментарий Федерального агентства новостей

При всем уважении к позиции Рольфа Экеуса должны напомнить события, предшествовавшие референдуму о воссоединении Крыма с Россией. На фоне государственного переворота в Киеве зимой 2014 года в Крыму активизировались националисты, которые буквально терроризировали местное население, настроенное на интеграцию с РФ.

Напомним и о Корсунском погроме, когда в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года националисты напали на колонну с автобусами, в которых ехали жители Крыма, отказавшиеся смириться с госпереворотом. В районе города Корсунь-Шевченковский Черкасской области автобусы уже поджидали радикалы, учинившие расправу над крымчанами.

Подобные события, а также тот факт, что в Киеве при отсутствии легитимной власти реально не с кем было вести переговоры, и стали фоном для референдума о независимости Крыма, а потом решения о его вхождении в состав РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с международным правом, согласно свободно выраженной воле абсолютного большинства жителей полуострова.

Что касается инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, то Москва неоднократно подчеркивала, что это была в чистом виде провокация Киева, направленная исключительно на поднятие падающего рейтинга президента Украины Петра Порошенко. Арест судов-нарушителей и их экипажей был абсолютно законным, и Россия отвергает любое вмешательство в эту ситуацию.

Кроме того, Москва неоднократно подчеркивала: все разговоры, что Россия якобы «грозит» прибалтийским странам, являются лживыми и провокационными. При этом сами страны Балтии не стесняются строить свою политику на откровенной русофобии, притеснять русскоязычное население (как это имеет место в Латвии), поощрять пособников Гитлера, а также инициировать принятие антироссийских санкций (в чем неоднократно замечена Литва).