«Пюрешка и бефстроганов»: Галкин признался, что любит есть на ночь

Москва, 11 декабря. Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал своим поклонникам, чем питается в своем подмосковном замке. Видео он опубликовал в Instagram.

Российский артист любит возвращаться домой после работы и проверять, что есть вкусного на плите.

«Самое интересное, что, когда бефстроганов на плите, он гораздо вкуснее, чем на тарелке. Вот тут пюрешка. Это вещь», — заявил Галкин.

Но показать поклонникам, что есть у него в холодильнике, артист не решился. Он пояснил, что не хочет услышать критику в свой адрес из-за неправильного рациона.

Хотя подписчики юмориста согласились с ним: на ночь еда становится намного вкуснее. Многие в комментариях признались, что по ночам опустошают свои холодильники, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».