Путин допустил, что институт помилования будет усовершенствован

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин допустил возможность совершенствования института помилования в России. Об этом российский лидер сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В беседе с руководителем СПЧ Михаилом Федотовым Путин напомнил о ликвидации комиссии по помилованию при президенте РФ в 2001 году. Он отметил, что к тому моменту, когда было принято решение передать полномочия в регионы, накопилось много нареканий к комиссии: система ее работы стала крайне бюрократичной, кроме того, были замечания со стороны правоохранительных органов. Исходя из этих соображений было необходимо сделать институт помилования более демократичным.

Президент РФ предложил пересмотреть действующие нормы в случае, если сейчас система не работает должным образом. В ответ на это Федотов уточнил, что создание региональных комиссий было правильным решение. Однако глава СПЧ считает, что необходимо завершить формирование системы института помилования, чтобы региональные комиссии направляли решения в комиссию при президенте.

Владимир Путин рассказал о том, как принимает решения о помиловании. Он отметил, что на подпись к нему попадает «огромный фолиант». Некоторые дела, особенно, если они касаются женщин и детей, президент РФ читает подробно.

«Я в некоторых случаях пишу — не согласен, помиловать. Но все прочитать внимательно… У меня же нет никаких данных, кроме того, что там написано, я же по каждой бумажке не сверяюсь с данными правоохранительных органов. Я доверяю тому, что подготовлено людьми. По-другому невозможно», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что аналогичным образом устроена и работа президента с предложениями о назначении судей, так как с каждым из них встретиться лично невозможно. Путин отметил, что доверяет людям, которые готовят эти документы.

Возвращаясь к теме работы комиссии по помилованию, Владимир Путин предложил продумать варианты по совершенствованию данного института. Президент РФ добавил, что согласен рассмотреть предложения. В качестве примера Владимир Путин назвал возможность включения омбудсменов в региональные комиссии по помилованию. По словам президента РФ, странно, что уполномоченных по правам человека в составе региональных комиссий нет.