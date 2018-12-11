В Раду самых умных выбирают: россияне высмеяли депутата за призыв к инопланетянам уничтожить Крымский мост

Киев, 11 декабря. Депутат Рады от Радикальной партии Украины Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вратами ада» и призвал инопланетян или другие силы уничтожить переправу.

По его мнению, российский мост не должен существовать, именно поэтому политик посчитал приемлемым выступать в эфире местного ТВ с призывами «уничтожить вражескую транспортную инфраструктуру».

«Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог… я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает», — заявил депутат в эфире Oboz.tv.

Заявление одиозного политика, известного своими скандальными предложениями, рассмешили даже украинцев, несмотря на насаждаемые Киевом антироссийские настроения.

«Ну так возглавил бы поход! А то сидит греется в раде, а пацаны нары полируют», — возмутился Алексей Александрович, очевидно, имея ввиду украинских моряков, задержанных после провокации ВМСУ в Керченском проливе.

«Наверное, после этих слов Мосейчук обвяжется поясом шахида и поплывет на надувном круге в сторону Керчи?» — смеется Заду Наем Запорожець.

Другой пользователь Алоизович Петр заверил его в ответ, что такого точно не случится: «Радикалы всегда смешны тем, что очень хотят. Но не могут».

«Сделайте мягкий макет моста и втыкайте в него иголки, булавки так надежней будет», — посоветовал Мосийчуку Андрей Сергеевич.

Не оставили без внимания призывы депутата и пользователи Рунета. Так, один из участников обсуждения заметил в ответ, что у Украины, по его мнению, есть два пути развития: фантастический и реалистический.

«Фантастический это когда украинцы бросят майданить, сами восстановят промышленность, отремонтируют дороги и прочее. Реалистический — это когда прилетят инопланетяне и все сделают за них», — пояснил он.

«В Раду выбраны самые умные украинцы?» — поинтересовалась Ljusia Ljusia.

В Twitter сделали предположение, что Мосийчук призывал инопланетян «уничтожать Крымский мост», находясь под воздействием наркотических веществ.

«В Раду что-то новое, забористое завезли?» — с иронией написал PSR B0531+21.

Напомним, Крымский мост через Керченский пролив стал самый протяженным мостом в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин в мае этого года открыл автомобильную часть переправы, в декабре 2019 года запланировано открытие железнодорожной части.