Путин не поддержал идею либерализации наказания для иностранных граждан

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает предложения по либерализации наказания для иностранных граждан, отметив, что такой подход был бы несправедливым по отношению к гражданам РФ. Об этом глава государства заявил в ходе заседании Совета по правам человека.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов предложил отказаться от возбуждения административных и уголовных дел в отношении иностранных граждан за преступления небольшой или средней тяжести, ограничившись их выдворением.

Глава государства заявил, что не поддерживает либерализацию наказаний для иностранных граждан. По его словам, подобные меры поставят в разные условия граждан России и иностранцев.

«Смотрите — мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него», — сказал Путин.

Президент также напомнил, что у России нет визового режима с большинством стран СНГ, поэтому высланный на родину иностранец сможет вновь вернуться в Россию.