Бутина не собирается себя оговаривать и признавать вину — отец россиянки

Москва, 11 декабря. Арестованная в США россиянка Мария Бутина не собирается ни при каких сделках признавать свою вину за несовершенные ею правонарушения. Об этом рассказал отец девушки Валерий Бутин.

«Она не собирается ни при каких сделках — будут они или не будут — кого бы то ни было, в том числе себя, оговаривать и признавать вину за несовершенные ею правонарушения», — цитирует его RT.

По его словам, в ночь на 13 декабря состоится судебное заседание, однако он пока не знает никаких деталей. Бутин добавил, что его дочь училась в американском университете и не занималась никакой подпольной деятельностью.

«Если ее намерения состояли в том, чтобы улучшить отношения между странами — Россией и США, — то, в общем-то, ничего плохого нет», — подчеркнул отец россиянки.

Напомним, Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах она находилась по студенческой визе. Американские власти могут приговорить девушку к 15 годам лишения свободы.

Накануне стало известно, что адвокаты арестованной в США россиянки и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки гражданки РФ со следствием, что может быть расценено как признание вины подсудимой. Стороны обратились к суду с просьбой провести заседание на этой неделе.