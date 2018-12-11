Киев объявил в розыск руководителей российской компании «РЕСО-Гарантия»

Киев, 11 декабря. Национальная полиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов и руководителей компании «РЕСО-Гарантия» Сергея и Николая Саркисовых. Соответствующая информация размещена на сайте министерства внутренних дел Украины.

Братья Саркисовы внесены в перечень разыскиваемых лиц. На Украине они являются подозреваемыми по делу о «мошенничестве в особо крупном размере». МВД Украины сообщает, что «датой исчезновения» Саркисовых якобы является 24 сентября. Как сообщили ТАСС, братья Саркисовы были учредителями компании «РЕСО-Гарантия». Предприятие было создано в 1991 году.

«РЕСО-Гарантия» является универсальной страховой компанией, а ее филиальная сеть имеет более 900 офисов в России. Компания также является стратегическим партнером предприятия «ПРОСТО Страхование» на Украине.