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Киев объявил в розыск руководителей российской компании «РЕСО-Гарантия»

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Киев объявил в розыск руководителей российской компании «РЕСО-Гарантия»

Киев, 11 декабря. Национальная полиция Украины объявила в розыск российских бизнесменов и руководителей компании «РЕСО-Гарантия» Сергея и Николая Саркисовых. Соответствующая информация размещена на сайте министерства внутренних дел Украины.

Братья Саркисовы внесены в перечень разыскиваемых лиц. На Украине они являются подозреваемыми по делу о «мошенничестве в особо крупном размере». МВД Украины сообщает, что «датой исчезновения» Саркисовых якобы является 24 сентября. Как сообщили ТАСС, братья Саркисовы были учредителями компании «РЕСО-Гарантия». Предприятие было создано в 1991 году.

«РЕСО-Гарантия» является универсальной страховой компанией, а ее филиальная сеть имеет более 900 офисов в России. Компания также является стратегическим партнером предприятия «ПРОСТО Страхование» на Украине.

Автор: Регина Пак
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