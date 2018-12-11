В Госдуме решили: как, где и чем можно ловить рыбу любителям

Москва, 11 декабря. Госдума РФ во втором чтении приняла проект Федерального закона о любительском рыболовстве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, проект этого закона был внесен на рассмотрение еще предыдущим созывом Госдумы.

По словам Николаева, в 2011 году в России действовало более 2 тысяч рыбопромысловых участков, где удить можно было только за плату. Тогда возмущенные рыбаки-любители требовали решить вопрос на митингах и дошли практически до президента.

В первом чтении закон «О любительском рыболовстве» рассмотрели в декабре 2013 года. С тех пор в законопроект правительством неоднократно вносились поправки.

«У нас в стране насчитывается более 20 миллионов рыбаков-любителей, неудивительно, что отдельный закон о любительском рыболовстве так тщательно и долго рассматривался в Госдуме», — сказал Николаев журналистам накануне заседания.

Закон гарантирует свободную и бесплатную рыбалку для всех любителей. Но без ограничений не обошлось. Например, ловить рыбу любителям запретят на участках, которые отданы государству под товарную аквакультуру, а также на особо охраняемых природных территориях или в нацпарках.

Законопроект запрещает любителям ловить рыбу при помощи жаберных сетей, налагается и запрет на использование электротока и взрывчатых, а также химических веществ. В третьем окончательном чтении законопроект рассмотрят 12 декабря.