Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Госдуме решили: как, где и чем можно ловить рыбу любителям

43
0 Оставить комментарий

В Госдуме решили: как, где и чем можно ловить рыбу любителям

Москва, 11 декабря. Госдума РФ во втором чтении приняла проект Федерального закона о любительском рыболовстве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, проект этого закона был внесен на рассмотрение еще предыдущим созывом Госдумы. 

По словам Николаева, в 2011 году в России действовало более 2 тысяч рыбопромысловых участков, где удить можно было только за плату. Тогда возмущенные рыбаки-любители требовали решить вопрос на митингах и дошли практически до президента. 

В первом чтении закон «О любительском рыболовстве» рассмотрели в декабре 2013 года. С тех пор в законопроект правительством неоднократно вносились поправки.

«У нас в стране насчитывается более 20 миллионов рыбаков-любителей, неудивительно, что отдельный закон о любительском рыболовстве так тщательно и долго рассматривался в Госдуме»,  — сказал Николаев журналистам накануне заседания.

Закон гарантирует свободную и бесплатную рыбалку для всех любителей. Но без ограничений не обошлось. Например, ловить рыбу любителям запретят на участках, которые отданы государству под товарную аквакультуру, а также на особо охраняемых природных территориях или в нацпарках. 

Законопроект запрещает любителям ловить рыбу при помощи жаберных сетей, налагается и запрет на использование электротока и взрывчатых, а также химических веществ. В третьем окончательном чтении законопроект рассмотрят 12 декабря.

В Госдуме решили: как, где и чем можно ловить рыбу любителям

Автор: Ольга Летягина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.