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Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США

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Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США

Москва, 11 декабря. Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой, согласно ее воле, будет захоронен в США, рассказал член Московской Хельсинской группы Валерий Борщев. Во вторник, напомним, в Москве состоялась церемония прощания с Алексеевой.

«Кремация состоялась, но захоронения не будет​​​. Дети заберут с собой урну, они ее увезут в Америку и там похоронят», — цитирует Борщева РИА Новости.

Напомним, участие в церемонии прощания с правозащитницей во вторник принял президент РФ Владимир Путин. Кроме того, российский лидер начал с минуты молчания заседание Совета по правам человека.

О смерти Алексеевой стало известно в субботу, правозащитница скончалась на 92-м году жизни.

Автор: Федор Веснин
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