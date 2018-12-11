Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 11 декабря.

Бельгийский политолог Нина Башкатов прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко разорвать действие договора с Россией о дружбе. «Порошенко в отчаянии»: в Бельгии отреагировали на решение Украины разорвать договор о дружбе с РФ.

Менее десяти процентов украинцев считают, что разрыв договора о дружбе с Россией будет выгоден их стране. Опрос показал, как украинцы относятся к разрыву договора о дружбе с Россией.

Политолог Михаил Делягин заявил, что у России есть технологии, способные остановить возможное наступление ВСУ без применения оружия массового поражения. «Технологии для этого есть»: эксперт рассказал, как РФ может остановить ВСУ в случае наступления в Донбассе.

Первая учебная тренировка по отражению авиационного удара условного врага расчетами зенитных ракетных систем С-400, которые поступили на дежурство в конце прошлого месяца, прошла в Хабаровском крае. Новые С-400 успешно отразили авианалет истребителей «врага» в Хабаровском крае.

Турецкие власти приступили к формированию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Об этом пишет газета Milliyet. Турция создает новую базу в Черном море после инцидента в Керченском проливе.

Украина будет терять свою газотранспортную систему постепенно, считает экс-начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский. «Мы как лягушка в кастрюле с горячей водой»: в Киеве рассказали, что ждет украинскую ГТС.

Гражданка РФ Мария Бутина, которую задержали в США по обвинению в работе иностранным агентом, предположительно согласилась признать себя виновной по нескольким пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC News Бутина согласилась признать вину по некоторым пунктам обвинения — СМИ.

Украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, рассказали об условиях содержания под арестом. По их словам, главными проблемами является отсутствие табака и единственная радиостанция Задержанные в России украинские моряки рассказали об условиях содержания.

Американский президент Дональд Трамп понимает, что его «настигнет американское правосудие», а также сознает, что «его дела плохи». Об этом заявил экс-глава ЦРУ Джон Бреннан в Twitter. Его дела плохи: экс-глава ЦРУ заявил, что Трампа «настигнет американское правосудие».

Американские власти исключили Россию из списка стран, которую не рекомендовано посещать гражданам США. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства. США исключили Россию из списка опасных для американских туристов стран.