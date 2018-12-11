Типичного российского хакера описали в Генпрокуратуре РФ

Москва, 11 декабря. Среднестатистическим киберпреступником является молодой человек в возрасте от 30 до 35 лет, при этом типичный российский хакер не представляет собой компьютерного гения. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Вопреки расхожему мнению, это не гениальный хакер. Как правило, это человек, который каким-то образом получил программу, позволяющую взломать компьютер или смартфон», — рассказал он на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир».

По словам Куренного, в настоящее время такой вид преступности является скорее техническим, нежели интеллектуальным, поскольку все, что остается злоумышленнику, так это воспользоваться соответствующей программой.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры добавил, что за девять месяцев уходящего года в России зафиксировано свыше 140 тысяч киберпреступлений, из которых расследовано более 35 тысяч.

Ранее стало известно, что российские банки подверглись массовой хакерской атаке. На почту российских кредитно-денежных организаций стали приходить письма с фейковых почтовых адресов госучреждений РФ, всего их отправлено свыше 11 тысяч. При этом под видом официальных писем хакеры распространяли вирус — троян RTM. С помощью него злоумышленники намеревались украсть деньги из сервисов дистанционного банковского обслуживания и платежных систем.