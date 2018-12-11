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Экс-министр экологии Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

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Экс-министр экологии Трутнев возглавит госкомиссию по развитию Арктики

Москва, 11 декабря. Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит государственную комиссию по развитию Арктики, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. На совещании с членами Госкомиссии в Ямало-Ненецком автономном округе премьер подчеркнул, что комиссия нуждается в обновлении.

«Она [комиссия] станет более компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более предметной. Возглавит комиссию Юрий Петрович Трутнев», — приводит комментарий Медведева «Интерфакс».

Глава правительства России напомнил, что расширение российского присутствия в Арктике должно осуществляться без нанесения вреда окружающей среде.

Отметим, с 2004 по 2012 год Юрий Трутнев занимал должность главы министерства природных ресурсов и экологии России.

Автор: Федор Веснин
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