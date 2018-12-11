«Это реальные вызовы»: глава миссии «Вояджер‐2» оценил перспективы космического туризма

Москва, 11 декабря. Научный руководитель миссии «Вояджер‐2» Эдвард Стоун оценил перспективы запуска в космос беспилотника с человеком на борту, а также организации космического туризма через 100 лет.

По его мнению, при подготовке подобных путешествий нужно учесть огромное количество факторов.

«Сколько вам потребуется продуктов, например? Надо понять, что вы не сможете делать на орбите?», — пояснил он.

При этом, как отмечает телеканал 360, специалист высказал мнение, что сейчас ученым нужно «шаг за шагом понимать, как обеспечить жизнь на орбите, на Марсе или астероиде».

«Я думаю, это будут первые места, куда мы полетим, потому что нам немного лучше известна экосистема, с которой придется работать, к тому же нужно всего несколько лет, чтобы добраться туда», — добавил Стоун.

Профессор отметил, что все это реальные вызовы, с которыми надо работать.

Напомним, космический зонд «Вояджер-2» вошел в межзвездную среду после более чем 40 лет пребывания в космосе, став вторым в истории аппаратом, оказавшимся за пределами гелиосферы. Первым был его близнец «Вояджер-1».

