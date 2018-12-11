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Путин ждет от СПЧ предложений по защите прав россиян во всем мире

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Путин ждет от СПЧ предложений по защите прав россиян во всем мире

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин обратился к членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер ждет от СПЧ конструктивных предложений, которые позволят обеспечить защиту прав россиян в разных странах.

Владимир Путин отметил, что Совет по правам человека всегда занимает активную позицию, когда права граждан РФ и российских соотечественников грубо нарушают, в том числе и за рубежом. Президент России подчеркнул, что отстоять права граждан в любой точке земного шара — общая задача СПЧ и Москвы. 

«Рассчитываю на ваши выверенные и конструктивные предложения, чтобы наши совместные усилия здесь были также плодотворны», — сказал Владимир Путин.

Автор: Регина Пак
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