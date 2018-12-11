Путин: Перед СПЧ открываются новые возможности для развития гражданского общества

Москва, 11 декабря. Перед Советом по правам человека (СПЧ) открываются новые возможности для развития гражданского общества и защиты прав россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава России во вторник проводит встречу с новым составом СПЧ.

«Я приветствую всех вас и коллег, с которыми мы работаем уже не один год, и тех, для кого здесь в Совете, безусловно, я очень на это рассчитываю, открываются новые возможности для содействия развитию гражданского общества и защиты прав граждан», — отметил российский лидер.

Напомним, президент подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, председателем которого остался Михаил Федотов. Кроме того, в него вошли председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее стало известно, что президент РФ 12 декабря в Кремле вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.