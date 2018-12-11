Сирия, 11 декабря. Курды арестовали семью из трех человек в городе Ракка. Силы YPG заявили о результатах своей подпольной деятельности в Африне. Террористы ИГ1 предприняли вылазку на позиции SDF**** у города Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: организовало вылазку на позиции курдов в районе города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: намеревается казнить сирийского журналиста в провинции Идлиб; подозревается в проведении налета на боевиков «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» на юге Идлиба.

Курды: убили одного из высокопоставленных членов протурецких сил в кантоне Африн; арестовали семью мирных жителей в городе Ракка; задержали человека по подозрению в шпионаже в пользу ССА** на северо-востоке Хасаки.

Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На северо-западе Алеппо продолжилась подпольная деятельность Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках военной операции «Гнев оливок». Как передает информационный портал Al Masdar News со ссылкой на подконтрольные курдам источники, радикалы YPG активировали взрывное устройство, заложенное в автомобиле одного из высокопоставленных членов группировки «Лива Султан Мурад», входящей в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). При взрыве был убит полевой командир протурецкой бригады, кроме того, ранения получил исламист, сопровождавший его. Интернет-порталы YPG заявляют о том, что отряды курдского формирования также атаковали одну из военных баз ССА, находящуюся вблизи сирийско-турецкой границы. По неподтвержденным сведениям, был застрелен один из боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от сирийско-иракской границы не утихают боестолкновения между курдскими отрядами, поддерживаемыми ВВС международной коалиции, и боевиками «Исламского государства». Ранее сообщалось, что под контроль «Демократических сил Сирии» (SDF) перешли несколько позиций в предместьях города Хаджин. По данным агентства новостей Al Masdar News, кроме этого после авианалетов американской авиации курдам удалось захватить госпиталь. Напомним, в первой половине дня сообщалось, что в здании больницы находятся местные жители, которых террористы используют в качестве прикрытия. Тем не менее ВВС США продолжили проводить боевые вылеты. О возможных жертвах среди мирного населения пока не сообщалось.

Между тем северо-западнее «Хаджинского кармана» произошла очередная вылазка так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает новостной портал Al Manar News, в результате обстрелов боевиков вблизи города Дибан был убит один из курдских бойцов, еще один получил ранения. Напомним, на занимаемых SDF территориях и ранее отмечались случаи нападений джихадистов ИГ, скрывающихся в безлюдных районах. Несмотря на это, курды не предпринимают никаких усилий для ликвидации подпольных формирований террористической группировки.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, намереваются казнить сирийского журналиста, который якобы передавал секретные данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силам международной коалиции. Отмечается, что репортер уже год находится в тюрьме боевиков.

Между тем в регионе не прекращаются междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. По информации новостного агентства Al Manar News, один из полевых командиров протурецкой коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» был ранен в результате атаки неизвестных боевиков в окрестностях города Джиср Аш-Шугур в южной части Идлиба. Местные активисты полагают, что ответственность за проведение вылазки лежит на радикалах «Джебхат Ан-Нусры». Напомним, в последнее время вооруженный конфликт между двумя группировками вспыхнул с новой силой.

Провинция Ракка

В Ракке вновь прошли аресты гражданского населения. Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что члены Отрядов народной самообороны (YPG) задержали семью из трех мирных жителей, включая женщину, в районе Синаа на востоке административного центра региона. Арестантов вывезли в неизвестном направлении, их местонахождение на данный момент неизвестно. Напомним, зачастую курдские радикалы проводят рейды в провинции в рамках принудительной мобилизации, однако какую цель преследовали YPG на этот раз, не сообщается.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) взяли под арест одного из местных жителей по обвинению в шпионаже в пользу «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией. Известно, что предполагаемый агент протурецких боевиков был задержан в населенном пункте Таль Хамис в северо-восточной части провинции Хасака. Курдские источники отмечают, что он мог пробраться в подконтрольные курдам районы через границу с Турцией. Тем не менее данная информация пока не была подтверждена. Напомним, Анкара готовится к началу полномасштабного наступления против курдских вооруженных формирований к востоку от реки Евфрат, о чем ранее заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)