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Путин начал заседание Совета по правам человека с минуты молчания в память Алексеевой

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Путин начал заседание Совета по правам человека с минуты молчания в память Алексеевой

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по правам человека, призвал коллег почтить минутой молчания память Людмилы Алексеевой, умершей на 92-м году жизни. 

Видео из Кремля опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Людмила Михайловна очень много сделала для страны», — обратился к участникам заседания Совета по правам человека президент Путин.

Напомним, о смерти известной правозащитницы стало известно в субботу, ей был 91 год.

Автор: Федор Веснин
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