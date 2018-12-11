Путин начал заседание Совета по правам человека с минуты молчания в память Алексеевой

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по правам человека, призвал коллег почтить минутой молчания память Людмилы Алексеевой, умершей на 92-м году жизни.

Видео из Кремля опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Людмила Михайловна очень много сделала для страны», — обратился к участникам заседания Совета по правам человека президент Путин.

«И много сделала для страны»: Путин начал Совет по правам человека с минуты молчания в память Людмилы Алексеевой pic.twitter.com/rvRKH0Ywgf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 11, 2018

Напомним, о смерти известной правозащитницы стало известно в субботу, ей был 91 год.