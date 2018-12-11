«Это анекдот»: Ален Сораль высмеял обвинения в адрес РФ о причастности к протестам «желтых жилетов»

Париж, 11 декабря. Ни одна из политических сил не стоит за движением «желтых жилетов» во Франции, а обвинить в «причастности» к организации протестов Россию — просто анекдотично. Об этом заявил известный французский писатель Ален Сораль.

Он подчеркнул, что протесты во Франции — это не «Арабская весна» и не Украина, «в которую американцы вложили пять миллиардов долларов на оппозицию». К «желтым жилетам», убежден писатель, не причастны ни политики, ни профсоюзы, ни студенты.

«Забудьте теории заговора! Никакая политическая сила не стоит за движением «желтых жилетов». Кто-то даже придумал обвинить русских. Это анекдот», — сказал Сораль в интервью KP.Ru.

Писатель отметил, что большинство протестующих — это жители маленьких сел и городов Франции. Сораль считает, что большинство из коренных французов среднего класса были вынуждены бежать в пригороды и небольшие деревни после того, как в стране резко выросли цены.

Он отметил, что сами протестующие называют себя «движением галлов», а некоторые из них даже носят знаменитые шлемы с рогами. Писатель считает, что средний класс Франции — это «жертвы глобализации», которые вынуждены противостоять «безжалостным капиталистам», и теперь они вышли на улицы. По мнению Сораля, «экологическая борьба» властей Франции против дизеля и керосина — всего лишь способ наполнить бюджет. Для французов же эта инициатива означает едва ли не гибель, так как они ездят на своих автомобилях на учебу и работу. В случае подорожания топлива это будет невозможно, и они будут практически отрезаны от мира.

«Сейчас это стихийное движение униженных и оскорбленных. Никто десятилетиями не обращал на них внимания. Это движение взрослых людей, а не избалованных пацанов», — сказал Ален Сораль.

Напомним, в ноябре во Франции начались акции протеста, направленные против повышения цен на бензиновое топливо. Митинги и демонстрации перешли в массовые беспорядки. Протесты сопровождаются погромами магазинов, стычками с полицией и поджогами. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения.