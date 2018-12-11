Законопроект об электронных трудовых книжках внесен в правительство РФ

Москва, 11 декабря. Минтруда РФ внесло в правительство проект закона об электронных трудовых книжках. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Электронная трудовая книжка. Вчера мы внесли проект закона в правительство», — рассказал он на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России.

По словам главы ведомства, в отношении законопроекта осталось несколько разногласий с работодателями, по этим вопросам ведутся переговоры. При этом Топилин рассказал о том, что в дальнейшем будут внесены изменения в закон о персонифицированном учете.

Старт тестового режима предоставления информации на ежемесячной основе, по его словам, запланирован на 2020 год.

«С 1 января 2021 года факты увольнений и факты приема на работу будут переживаться работодателями в режиме — следующий день после события», — уточнил министр.

Напомним, по данным Минтруда РФ, нововведение позволит российским гражданам в режиме онлайн отслеживать, какие записи делает работодатель в их трудовых книжках. При этом работодатели, в свою очередь, будут направлять в электронном виде информацию о трудовой деятельности работников в ПФР.

Это позволит перейти на цифровой документооборот, а также снизить риск ошибок при назначении пособий и пенсий, отмечали в ведомстве. Предполагается, что по окончании переходного периода в бумажную трудовую книжку данные вноситься уже не будут.