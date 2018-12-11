Растут как на дрожжах: ФАН сравнило цены на Украине в 2018 году с «домайданным периодом»

Цены на жизнь с каждым месяцем все больше шокируют украинцев. Несмотря на официальную статистику Госстата, основные продукты, товары первой необходимости, услуги ЖКХ и топливо на Украине постоянно дорожают. При этом зарплаты рядовых украинцев практически не растут, а пенсии если и повышаются, то на копейки, которые тут же безжалостно съедает инфляция.

Серьезное влияние на ценообразование оказали и сами украинские власти — в июне 2017-го правительство, по сути, отказалось контролировать рост цен на продукты. Это сняло с производителей необходимость декларировать стоимость своих товаров и отчитываться за повышение цен на них. В итоге у украинских производителей оказались «развязаны руки» и цены на все начали расти как на дрожжах. Как следствие, рядовые украинские домохозяйства с каждым месяцем могут позволить себе все меньше, постепенно отказываясь от самого необходимого.

Эксперты говорят, что экономика государства, которая показывала стабильный рост в период с 2010 по 2014 год при «преступной» власти Виктора Януковича, сегодня «вошла в пике». Из-за резкого несоответствия зарплат и стоимости жизни Украина с каждым месяцем становится все менее пригодным для жизни государством, вынуждая граждан искать счастья за границей. Изучив цены в магазинах, на заправках и в квитанциях ЖКХ, Федеральное агентство новостей сравнило стоимость основных товаров и услуг на Украине в 2013-м, «при кровавом Януковиче», и сейчас, при «демократической власти» Петра Порошенко. Чудовищный рост стоимости жизни на Украине можно увидеть на нашей инфографике.

Нынешние цены на жизнь, неподъемные для большинства украинцев, — это, к сожалению, еще далеко не предел. По прогнозам поставщиков товаров и услуг, в конце 2018-го и начале 2019-го из-за роста стоимости газа для производителей, цен на топливо и усиливающейся инфляции цены на основные продукты, товары и услуги ЖКХ на Украине продолжат расти. А значит, жизнь рядовых украинцев, особенно пенсионеров, студентов и многодетных семей, станет еще тяжелее и беспросветнее.