Сирия: суд Дамаска заочно приговорил главарей террористических группировок к смертной казни

Дамаск, 11 декабря. Сирийский суд заочно приговорил к смертной казни главарей и членов террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

По данным издания, уголовный суд Дамаска заочно приговорил к смертной казни более 40 террористов, большая часть из которых являются жителями Восточной Гуты​​​.

«Они обвиняются в артобстрелах районов Дамаска, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, в том числе детей и женщин», — говорится в сообщении.

Кроме того, террористы обвиняются в преступлениях против государства и общества. Согласно решению суда, каждый из приговоренных террористов обязан выплатить пострадавшим крупные денежные компенсации.