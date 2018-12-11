Россиян предупредили о протестных акциях в Тунисе

Тунис, 11 декабря. Сразу две протестные акции пройдут в Тунисе в ближайшую неделю, сообщил департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.

Протестные акции профсоюзов пройдут в региональных центрах в среду, 12 декабря. В столице республики марш пройдет по проспекту Хабиб Бургиба. Протестная демонстрация начнется с 12.00.

На следующей неделе запланирована еще одна протестная акция у здания министерства образования в Тунисе. Участники акции соберутся 19 декабря в 11.00.

#Тунис – 12 декабря с 12:00 – протестные демонстрации профсоюзов в региональных центрах; в столице марш пройдет по проспекту Хабиб Бургиба; 19 декабря в г.Тунис планируется акция у здания министерства образования в 11:00 pic.twitter.com/FtXWkYBBUL — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) December 11, 2018

В настоящее время в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Особое положение в республике продлится до 5 января следующего года.

Напомним, в настоящее время ситуация в Тунисе крайне нестабильна. Специалисты рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну. Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков заявил, что из-за протестов, которые были спровоцированы политикой властей и последствиями «Арабской весны», положение в стране крайне опасное. Тунису угрожает «настоящая гражданская война», добавил он.