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Россиян предупредили о протестных акциях в Тунисе

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Россиян предупредили о протестных акциях в Тунисе

Тунис, 11 декабря. Сразу две протестные акции пройдут в Тунисе в ближайшую неделю, сообщил департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.

Протестные акции профсоюзов пройдут в региональных центрах в среду, 12 декабря. В столице республики марш пройдет по проспекту Хабиб Бургиба. Протестная демонстрация начнется с 12.00.

На следующей неделе запланирована еще одна протестная акция у здания министерства образования в Тунисе. Участники акции соберутся 19 декабря в 11.00.

В настоящее время в Тунисе действует режим чрезвычайного положения. Особое положение в республике продлится до 5 января следующего года.

Напомним, в настоящее время ситуация в Тунисе крайне нестабильна. Специалисты рекомендуют воздержаться от поездок в эту страну. Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков заявил, что из-за протестов, которые были спровоцированы политикой властей и последствиями «Арабской весны», положение в стране крайне опасное. Тунису угрожает «настоящая гражданская война», добавил он.

Автор: Данила Копп
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