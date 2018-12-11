Минюст РФ рассказал о содержании задержанных украинских моряков

Москва, 11 декабря. Европейский суд по правам человека проинформирован о местонахождении задержанных украинских моряков, заявили сегодня в Министерстве юстиции РФ.

В Минюсте также отметили, что в ответ на запросы ЕСПЧ в Страсбург были переданы данные о том, что моряки ВМСУ имеют доступ к юридической помощи. Кроме того, суд проинформировали и о нетяжелом характере ранений украинцев.

О получении запросов ЕСПЧ Минюст сообщил 4 декабря, пообещав дать ответ в разумные сроки. Тогда в министерстве отметили, что суд принял к производству жалобу киевских властей, которые подкрепляли свои антироссийские рассуждения, используя лишь публикации СМИ. Все это вызывает беспокойство, ведь Киев мог получить всю необходимую информацию по дипломатическим каналам, подчеркнули представители ведомства.

При этом украинский президент Петр Порошенко поторопился тогда заявить о том, что ЕСПЧ уже вынес «важное и срочное» решение по жалобе Киева, обязав Россию предоставить ответы на вопросы по инциденту в Керченском проливе.

Российские политологи оценили заявление украинского гаранта, заметив, что оно вызывает недоумение, учитывая то, что еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому Конституционный суд имеет право игнорировать решение ЕСПЧ, если оно расходится с Конституцией России.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля, на борту которых находилось 24 моряка ВМСУ, устроили провокацию в Черном море, нарушили границу территориальных вод РФ, а после совершали опасные маневры, продвигаясь в сторону Керченского пролива.

В итоге российский корабль «Дон» был вынужден пойти на таран украинского буксира, в результате чего два украинских моряка получили легкие ранения. После задержания их доставили в керченскую больницу №1 имени Пирогова, где оказали всю необходимую медицинскую помощь. Теперь они находятся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве и жалуются на надоевшее «Русское радио», хотя 50% эфира радиостанции представлены украинскими исполнителями.

В Киеве инцидент использовали для введения военного положения. Несмотря на то, что корабли ВМСУ нарушили международное морское право, украинская сторона поспешила обвинить Россию в агрессии. Заявления об этом также вызвали недоумения многих политиков, напомнивших о том, как Украина 18 лет затопила турецкие рыболовные суда, нарушившие границы территориальных вод страны.