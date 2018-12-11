Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт назвал бессовестным заявление Порошенко об обвинении морякам ВМСУ

233
0 Оставить комментарий

Эксперт назвал бессовестным заявление Порошенко об обвинении морякам ВМСУ

Москва, 11 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего фарсом обвинение, выдвинутое против украинских моряков, которые нарушили госграницу РФ, является бессовестным и не более чем частью его предвыборной кампании. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, заявление украинского президента пустопорожнее и ожидаемое, поскольку Порошенко на регулярной основе упоминает в своих словах о мифической «агрессии» со стороны России, а также уделяет этой теме много внимания. 

«В его Twitter нет почти ни одного твита о социально-экономическом положении украинского государства, почти все посвящены России или томосу», — отметил эксперт. 

Политолог выразил мнение, что Порошенко сознательно отправил украинских моряков в территориальные воды России и прекрасно понимал, чем такое вмешательство может окончиться. При этом Мезюхо подчеркнул, что выдвинутые против украинских военнослужащих обвинения оправданны. Им предоставили возможность защищаться в рамках российской судебной системы, и они пользуются этим правом, подчеркнул эксперт.

«Сегодня он делает абсолютно фарисейское и бессовестное заявление. Порошенко использует тему задержания и ареста моряков для своей внутриполитической пропаганды. Это, безусловно, предвыборное заявление украинского лидера»,  — цитирует его RT.

Эксперт назвал бессовестным заявление Порошенко об обвинении морякам ВМСУ

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней, расценив законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ, пишет Infox.ru. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года. Поскольку рейтинг президента Украины, по оценкам экспертов, крайне низок, а шансы на переизбрание малы.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.