Эксперт назвал бессовестным заявление Порошенко об обвинении морякам ВМСУ

Москва, 11 декабря. Заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего фарсом обвинение, выдвинутое против украинских моряков, которые нарушили госграницу РФ, является бессовестным и не более чем частью его предвыборной кампании. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, заявление украинского президента пустопорожнее и ожидаемое, поскольку Порошенко на регулярной основе упоминает в своих словах о мифической «агрессии» со стороны России, а также уделяет этой теме много внимания.

«В его Twitter нет почти ни одного твита о социально-экономическом положении украинского государства, почти все посвящены России или томосу», — отметил эксперт.

Политолог выразил мнение, что Порошенко сознательно отправил украинских моряков в территориальные воды России и прекрасно понимал, чем такое вмешательство может окончиться. При этом Мезюхо подчеркнул, что выдвинутые против украинских военнослужащих обвинения оправданны. Им предоставили возможность защищаться в рамках российской судебной системы, и они пользуются этим правом, подчеркнул эксперт.

«Сегодня он делает абсолютно фарисейское и бессовестное заявление. Порошенко использует тему задержания и ареста моряков для своей внутриполитической пропаганды. Это, безусловно, предвыборное заявление украинского лидера», — цитирует его RT.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые 25 ноября вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение на 30 дней, расценив законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ, пишет Infox.ru. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года. Поскольку рейтинг президента Украины, по оценкам экспертов, крайне низок, а шансы на переизбрание малы.