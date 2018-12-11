Матвиенко: Россия считает недостаточной частичную отмену санкционных норм в ПАСЕ

Москва, 11 декабря. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что частичной отмены санкционных статей в регламенте ПАСЕ недостаточно для решения проблемы дискриминации национальных делегаций.

Ранее стало известно, что комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение, согласно которому страны-участницы ПАСЕ не могут в одностороннем порядке лишать национальные делегации права голоса на выборах судей ЕСПЧ, генерального секретаря СЕ и других руководителей организации.

«Достаточно для чего? Для того, чтобы Россия изменила свою принципиальную позицию о недопустимости каких-либо форм дискриминации какой-либо национальной делегации? Конечно же, недостаточно», — сказала Матвиенко, комментируя данное решение.

Она также добавила, что Москва приветствует решение ПАСЕ о частичной отмене санкционных статей, однако надеется на принятие решений, которые дадут равные права всем национальным делегациям.

Напомним, в 2014 году делегация РФ была лишена ряда основных полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приостановила свою работу в организации, а также прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако часть ограничений остается в силе.