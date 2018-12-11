В деле о разводе Петросяна и Степаненко появились пропавшие картины

Москва, 11 декабря. Из описи имущества, составленной в рамках бракоразводного процесса артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, исчезли страницы с указанием наиболее дорогих картин. Пропавшими из списка числятся полотна Айвазовского и Волошина, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Всего около 60 полотен… Мы обратили на это [исчезновение картин из описи. — Прим. ФАН) внимание суда. Я все-таки надеюсь, что у приставов эти листы не пропали, надеюсь, что это недоразумение, хотя могут быть разные обстоятельства. Самое главное, чтобы эти предметы не попали из квартиры», — приводит комментарий Жорина KP.ru.

Адвокат также отметил, что Степаненко оккупировала царь-квартиру в центре Москвы, при этом коммунальные услуги по-прежнему оплачивает Петросян.

«Елена Григорьевна благополучно оккупировала квартиру на Зачатьевском переулке. Петросян очень деликатный человек и, конечно, не будет вступать со Степаненко в рукопашную, которая почему-то считает эту квартиру своей… При этом за коммуналку платит Петросян, потому что имущество общее», — рассказал Жорин.

Напомним, развод года, как СМИ зачастую именуют бракоразводный процесс между известными юмористами, начался в июле. В ноябре суд Москвы, казалось бы, поставил в нем точку. Делить совместно нажитое имущество, впрочем, Петросян и Степаненко могут еще долгие годы — спорить, отмечает Infox.ru, есть о чем: за 30 лет брака артисты могли накопить имущества на 1,5 миллиарда рублей.

При этом, как ранее рассказал адвокат Петросяна, бывшая супруга юмориста не только хочет забрать себе 80% имущества, но и намерена застолбить за собой авторские права на совместные с мужем программы, напоминает «Утро.ру».