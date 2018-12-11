Титов рассказал, как победить коррупцию в России

Москва, 11 декабря. Одержать победу над коррупцией в РФ можно, если развивать частный бизнес и конкурентную экономику, заявил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

По мнению Титова, ужесточение законодательства против взяточников не поможет победить коррупцию, единственный способ преодолеть эту проблему — предпринимательское сообщество и средний класс.

«Я глубоко уверен, что победить коррупцию можно, только развивая частную, конкурентную экономику», — приводит Regions.ru слова Титова.

Омбудсмен высказал мнение, что в современной России с точки зрения борьбы со взяточничеством лучшим периодом было начало 2000-х, «примерно до 2007 года». По его мнению, в то время «развивалась частная экономика», сейчас экономическая политика направлена на стабильность крупного бизнеса.

Ранее Борис Титов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что западные санкции против России не особо влияют на средний и малый бизнес в стране. По его словам, больше оказывает влияние на российский бизнес цена на нефть.