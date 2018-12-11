Народ спасибо не скажет: в РФ объяснили, почему рост расходов на оборону не поможет Украине

В 2019 году Украина увеличит военные расходы на 18,5% — до 102,5 млрд гривен. Об этом сообщили «Украинские новости», ссылаясь на закон «О государственном бюджете Украины», вступающий в силу с 1 января.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что средств, выделяемых на украинскую армию и флот, недостаточно и финансирование нужно увеличить.

Однако, по мнению ведущего военного эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, рост финансирования Минобороны Украины проблем не решит.

«Напечатать новых гривен для Украины — не проблема. И надо будет — напечатают. Но другое дело — как это отразится на экономической ситуации в стране, какова тогда будет покупательная способность гривны. И согласятся ли украинские предприятия, в том числе ОПК, работать за такие обесцененные деньги?» — заметил Михаил Александров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он напомнил, что сегодня Украина фактически является банкротом.

«Она не может выплатить внешний долг. Чтобы это сделать, ей нужны деньги Международного валютного фонда. Но МВФ тормозит с выдачей Киеву кредита. Скорее всего, он все-таки будет предоставлен, но средства, повторюсь, пойдут на выплату внешнего долга. Так что для увеличения финансирования Минобороны у Украины один выход — включить печатный станок», — считает военный эксперт.

При таком раскладе обороноспособность страны не изменится, уверен Михаил Александров.

«Людям, которые идут служить в украинскую армию, надо платить деньги. В условиях, когда все дорожает, а национальная валюта обесценивается, контрактники будут требовать увеличения зарплат или начнут увольняться. По сути, если напечатают еще гривен, то она обесценится на эти самые 18,5%, а то и больше. Так что толку от этих вливаний в оборонку не будет, а украинцам лишь навредит. Народ спасибо не скажет», — уверен военный эксперт.

По его словам, помочь армии Украины может только политическое урегулирование ситуации в Донбассе.