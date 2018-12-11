Британское посольство в России рассказало о необычной вакансии

Лондон, 11 декабря. Посольство Великобритании в России рассказало о необычной вакансии. На маленький остров Лиху — самую западную точку Нормандских островов — требуется смотритель.

В обязанности смотрителя острова входят: наблюдение за порядком на Лиху, ремонт дома и сопровождение туристов на экскурсии к развалинам монастыря Святой Марии — он был построен монахами-бенедиктинцами в XII веке.

«Там есть дом со всеми удобствами, гараж с трактором, а также небольшой огород и бассейн», — говорится в записи посольства Великобритании в Facebook.

Остров Лиху расположен в проливе Ла-Манш. Добраться туда можно либо на лодке, либо пешком во время отлива с соседнего острова Гернси.

Во время Второй мировой войны дом на Лиху немецкие солдаты использовали как мишень для практики артиллерийских стрельб: в это время Нормандские острова были оккупированы. Сейчас дом отстроен заново.