Сирия в плену США на юге: Штаты намерены снова подкормить боевиков гумпомощью ООН для «Рукбана»

Тяжелая гуманитарная ситуация в лагере «Ар-Рукбан» на юге Сирии вновь оказалась в центре обсуждения в связи с возможной отправкой в данный район второго гумконвоя по линии ООН. Российская сторона на этот раз намерена избежать всех прошлых ошибок, и с этой целью представители МИД РФ обратились к тем, кто в наибольшей степени ответственен за обстановку в лагере для беженцев — к США. Подробнее об этой читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что «Ар-Рукбан» находится в зоне оккупации сил Соединенных Штатов, сформированной вокруг их базы у населенного пункта Ат-Танф. Соответственно, до того момента пока лагерь не реорганизуют, именно Вашингтону надлежит обеспечить все необходимые условия для полноценной жизни его обитателей, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Однако лучшее, что США могут сделать для этого, — это вывести свои войска из региона и передать его официальному Дамаску.

Кроме того, американцы должны прекратить подпитку подконтрольных боевиков, базирующихся в окрестностях Ат-Танфа, продуктовыми наборами из гуманитарных грузов для гражданских лиц, добавили в российском МИД. Представители ведомства напомнили, что следовавшие в составе гумконвоев продукты и другие предметы первой необходимости неоднократно обнаруживались на позициях джихадистов, в том числе из состава «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ).

Во избежание повторения подобного в дальнейшем необходимо, чтобы процесс передачи груза нуждающимся беженцам был предельно прозрачен и строго контролировался. Именно это требуют учесть российские дипломаты при осуществлении новой гуманитарной поставки, которая запланирована на середину декабря. Представители ООН также настроены устранить недочеты, но Вашингтон настаивает на прежней процедуре.

Публицист и востоковед Андрей Онтиков считает, что такая категоричность Соединенных Штатов связана с опасением быть раскрытыми. Район Ат-Танфа представляет стратегическое значение для них, и потому американцы будут всячески препятствовать входу в эту зону российских или сирийских представителей. Об этом эксперт заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«США будут пытаться и дальше игнорировать российские призывы. Под совершенно надуманными предлогами они стараются сохранить свое дальнейшее военное присутствие на этом ключевом направлении, хотя уже совершенно никаких оснований для этого нет, даже более-менее похожих на правду. ИГ1 здесь уже не действует, остаются лишь разрозненные отряды, но это не то, для чего надо сохранять целую базу и 55-километровую зону оккупации. Но Вашингтону необходимо это, ведь данный район являются источником распространения нестабильности и террористической активности в другие области Сирии — мы помним неоднократные нападения проамериканских исламистов в различных частях провинции Хомс», — заметил наш собеседник.

Именно эти боевики до сих пор становились главными получателями гуманитарных грузов, и это необходимо наконец исправить, добавил он.

«В прошлый раз доставка гумпомощи на одном из этапов фактически контролировалась боевиками. Неудивительно, что после этого значительные объемы груза оседают в их руках. Это же мы ранее наблюдали в Восточной Гуте, в районе «Растанского котла». При этом джихадисты использовали награбленное либо исключительно сами, либо продавая населению по баснословным ценам», — пояснил востоковед.

Между тем для гражданских лиц, фактически оказавшихся в заложниках внутри зоны оккупации США, ситуация с каждым днем складывается все хуже и хуже. Именно поэтому представители МИД и Минобороны РФ активизировали усилия в надежде, что на этот раз предназначенная им помощь достигнет своего адресата.

«Наши военные и дипломаты поступают абсолютно правильно, призывая разобраться в ситуации и пересмотреть процедуру доставки гуманитарных грузов в «Ар-Рукбан». Эту проблему нельзя бросать на самотек, необходимо говорить о том, что реально происходит в этом районе и информационно подсвечивать тяжелую обстановку в лагере. Конечно, ответственность за ситуацию там, действительно, должны взять на себя американцы. Напомню, что попытки сирийских делегаций и военных приблизить к 55-километровой зоне оборачивались очередными актами военной агрессии со стороны Штатов», — закончил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.