Журналисту НТВ изуродовали лицо в аэропорту Мюнхена

Берлин, 11 декабря. Журналист телеканала «НТВ» Вадим Глускер получил серьезные травмы, упав на эскалаторе в аэропорту Мюнхена.

Журналист на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о ЧП, которое произошло в мюнхенском аэропорту. Глускер показал своим подписчикам несколько фотографий с изуродованным лицом.

Представитель СМИ добавил, что после случившегося отправился в немецкую клинику, и его поразило качество оказания помощи. Как оказалось, в Германии журналисту обработали и зашили рану, а потом отправили домой, не осмотрев и не сделав рентген.

«Сказали, больше мы за вас ответственность не несем», — написал он.

Как отметил «ФедералПресс», по словам журналиста, он собирается подать на больницу в суд.