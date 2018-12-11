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Журналисту НТВ изуродовали лицо в аэропорту Мюнхена

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Журналисту НТВ изуродовали лицо в аэропорту Мюнхена

Берлин, 11 декабря. Журналист телеканала «НТВ» Вадим Глускер получил серьезные травмы, упав на эскалаторе в аэропорту Мюнхена.

Журналист на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о ЧП, которое произошло в мюнхенском аэропорту. Глускер показал своим подписчикам несколько фотографий с изуродованным лицом.

Представитель СМИ добавил, что после случившегося отправился в немецкую клинику, и его поразило качество оказания помощи. Как оказалось, в Германии журналисту обработали и зашили рану, а потом отправили домой, не осмотрев и не сделав рентген. 

«Сказали, больше мы за вас ответственность не несем», — написал он.

Как отметил «ФедералПресс», по словам журналиста, он собирается подать на больницу в суд.

 

Автор: Данила Копп
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