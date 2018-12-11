Порошенко пообещал «вытащить» украинских моряков из России

Киев, 11 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что киевские власти сделают все возможное, чтобы «вытащить из российских тюрем» участников провокации ВМСУ в районе Керченского пролива.

По мнению украинского президента, после задержания нарушителей государственной границы России «Москва будет разыгрывать спектакль с уголовной ответственностью». Отметим, что 322-я статья Уголовного кодекса РФ действительно предполагает наказание до шести лет лишения свободы в случае пересечения границы России по предварительному сговору.

«Мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить украинских моряков из тюрем России. Весь мир признает, что территориальные воды — украинские. Эти обвинения — фарс», — заявил пообещавший «вытащить» украинских моряков из России Порошенко.

Напомним, в конце ноября три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды России у берегов Крыма. Члены экипажа судов игнорировали предупреждения российских пограничников, а сами корабли опасно маневрировали. Погранслужба ФСБ РФ задержала нарушителей. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники Службы безопасности Украины.

Отметим также, что российские официальные лица сходятся во мнении, что провокация в районе Керченского пролива была организована киевскими властями, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В частности, о том, что определенную выгоду из инцидента у берегов Крыма мог вынести имеющий низкие предвыборные рейтинги президент Украины Петр Порошенко, говорил российский лидер Владимир Путин.