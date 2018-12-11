Кто учит ВСУ атаковать украинцев: в Донбассе назвали имя инструктора из США для Киева

Донецк, 11 декабря. С корреспондентом Федерального агентства новостей, работающим в Донбассе, вышел на связь уже известный своими разоблачениями мест дислокации украинских войск и преступлений националистических батальонов житель Северодонецка Игорь.

Мужчина раскрыл данные об одном из американских военных инструкторов, которые обучают военнослужащих украинской армии. Подробнее — в материале ФАН.

Вместо предисловия

После неоднократных публикаций в СМИ, в которых источник корреспондента ФАН раскрывал места расположения военных объектов Вооруженных сил Украины, командных пунктов и пунктов управления, в социальных сетях Игоря (имя изменено в интересах безопасности. — Прим. ФАН) прозвали «народным мстителем».

Еще в 2017 году мужчина вышел на связь с корреспондентом ФАН и рассказал о провокациях «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) в отношении своего деда, который еще подростком застал Великую Отечественную войну. Пожилого человека довели до инсульта из-за букета с георгиевской лентой, который он нес на могилу к своему отцу. После этого Игорь решил бороться с украинскими националистами.

Игорь вместе со своими единомышленниками раскрывает позиции украинской армии, перемещения колонн военной техники, пытаясь сдержать ВСУ от нападения на Донбасс. Мужчины пытаются спасти жизни как украинских солдат, так и мирных жителей юго-востока страны.

Кто учит ВСУ атаковать украинцев

Во вторник посольство РФ в США распространило заявление для СМИ, в котором среди прочего призвало американское внешнеполитическое ведомство признать факт нахождения в зоне Операции объединенных сил украинских войск в Донбассе военных инструкторов США, которые проводят подготовку десантно-штурмовых подразделений украинской армии.

«Сегодня читал призыв России к американцам, чтобы те признались, что обучают наших (украинских. – Прим. ФАН) военных. Я помогу американскому правительству признаться в этом. Мне известно об одном военнослужащем американских вооруженных сил, который тренирует подразделения сил специальных операций (ССО) ВСУ в зоне конфликта. Это американский военнослужащий, сержант первого класса Тайллер Хеклер», — сообщил источник ФАН.

По словам мужчины, Хеклер тренирует офицеров, в том числе военнослужащих ССО.

«Он, как и его коллеги-американцы, учит специалистов ВСУ, как правильно атаковать украинцев. Ведь ни для кого уже — даже для самих украинских военных — не секрет, что воюют они с такими же украинцами, как они сами», — рассказал Игорь.

Он сообщил, что данная информация стала ему известна от самих украинских военнослужащих, которые в своем кругу часто называли американских военных инструкторов, тренировавших подразделения ВСУ, «хеклерами».

Иными словами, имя американского сержанта уже стало нарицательным в узком кругу.

1 Организация запрещена на территории РФ.