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Кто учит ВСУ атаковать украинцев: в Донбассе назвали имя инструктора из США для Киева

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Кто учит ВСУ атаковать украинцев: в Донбассе назвали имя инструктора из США для Киева

Донецк, 11 декабря. С корреспондентом Федерального агентства новостей, работающим в Донбассе, вышел на связь уже известный своими разоблачениями мест дислокации украинских войск и преступлений националистических батальонов житель Северодонецка Игорь.

Мужчина раскрыл данные об одном из американских военных инструкторов, которые обучают военнослужащих украинской армии. Подробнее — в материале ФАН.

Вместо предисловия

После неоднократных публикаций в СМИ, в которых источник корреспондента ФАН раскрывал места расположения военных объектов Вооруженных сил Украины, командных пунктов и пунктов управления, в социальных сетях Игоря (имя изменено в интересах безопасности. — Прим. ФАН) прозвали «народным мстителем».

Еще в 2017 году мужчина вышел на связь с корреспондентом ФАН и рассказал о провокациях «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) в отношении своего деда, который еще подростком застал Великую Отечественную войну. Пожилого человека довели до инсульта из-за букета с георгиевской лентой, который он нес на могилу к своему отцу. После этого Игорь решил бороться с украинскими националистами.

Кто учит ВСУ атаковать украинцев: в Донбассе назвали имя инструктора из США для Киева

Игорь вместе со своими единомышленниками раскрывает позиции украинской армии, перемещения колонн военной техники, пытаясь сдержать ВСУ от нападения на Донбасс. Мужчины пытаются спасти жизни как украинских солдат, так и мирных жителей юго-востока страны.

Кто учит ВСУ атаковать украинцев

Во вторник посольство РФ в США распространило заявление для СМИ, в котором среди прочего призвало американское внешнеполитическое ведомство признать факт нахождения в зоне Операции объединенных сил украинских войск в Донбассе военных инструкторов США, которые проводят подготовку десантно-штурмовых подразделений украинской армии.

«Сегодня читал призыв России к американцам, чтобы те признались, что обучают наших (украинских. – Прим. ФАН) военных. Я помогу американскому правительству признаться в этом. Мне известно об одном военнослужащем американских вооруженных сил, который тренирует подразделения сил специальных операций (ССО) ВСУ в зоне конфликта. Это американский военнослужащий, сержант первого класса Тайллер Хеклер», — сообщил источник ФАН.

Кто учит ВСУ атаковать украинцев: в Донбассе назвали имя инструктора из США для Киева

По словам мужчины, Хеклер тренирует офицеров, в том числе военнослужащих ССО.

«Он, как и его коллеги-американцы, учит специалистов ВСУ, как правильно атаковать украинцев. Ведь ни для кого уже — даже для самих украинских военных — не секрет, что воюют они с такими же украинцами, как они сами», — рассказал Игорь.

Он сообщил, что данная информация стала ему известна от самих украинских военнослужащих, которые в своем кругу часто называли американских военных инструкторов, тренировавших подразделения ВСУ, «хеклерами».

Иными словами, имя американского сержанта уже стало нарицательным в узком кругу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Николай Романенко; Игорь из Северодонецка; специально для ФАН из ДНР и Донецкой области
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