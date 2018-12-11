Греф рассказал об атаках на Сбербанк

Москва, 11 декабря. Хакеры регулярно атакуют Сбербанк, однако им еще ни разу не удавалось проникнуть даже за первый контур защиты, и банк последние несколько лет обеспечивает нулевые потери от действий кибермошенников. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

В разговоре с журналистами Греф рассказал о надежности систем Сбербанка.

«Против нас проводятся регулярные атаки​​​… Пока до сего момента не было ни одного случая (успешных атак. — Прим. ФАН), — подчеркнул он.

По словам Грефа, специалисты Сбербанка внедрили три контура защиты, которая работает настолько успешно, что злоумышленникам не удавалось проникнуть не то чтобы за третий контур, но даже и за первый из них. Хакеры еще ни разу не взламывали системы Сбербанка, обратил внимание он.

Банк, добавил Греф, на протяжении нескольких лет ставит перед собой задачу обеспечить нулевые потери от кибермошенников.

«У нас неизменный KPI — это ноль рублей потерь от кибермошенников. И мы ни разу этот KPI не нарушали», — рассказал он.

Напомним, Сбербанк зафиксировал в период с 28 по 29 ноября серию из шести кибератак разной мощности и длительности. Суммарно их длительность достигала 1,5 часа. Информация о хакерских атаках, как сообщили в пресс-службе банка, была передана полиции.

Ранее стало известно, что в следующем году может уйти в отставку советник президента Сбербанка Максим Полетаев. По предположениям экспертов, покинуть свой пост он может уже после Нового года, как вариант — в структуры Олега Дерипаски, где войдет в совет директоров En+ и «Русала».