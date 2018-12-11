Греф рассказал о возможном переименовании Сбербанка



Москва, 11 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф допустил смену названия финансовой организации. По его словам, сейчас банк все больше становится технологической компанией, поэтому и смену названия исключать нельзя.

По мнению Грефа, сейчас «Сбербанк» значительно больше, чем банк: «Мы уже достаточно большая экосистема». И это, как уверен Греф очевидно. В дальнейшем, подчеркнул он, эта система продолжит расти и будет «охватывать на 360 градусов клиентов как физических, так и юридических лиц».

«Мы все больше и больше становимся технологической компанией, а не банком. Более того, мы активно рассуждаем на тему дальнейшего использования в нашем названии слова «банк», — рассказал Греф журналистам после заседания наблюдательного совета Сбербанка.

При этом он отметил, что финансовая часть компании сохранит название «банк», поскольку этого требует законодательство.