Facebook подверг цензуре клип бельгийского рэпера о «желтых жилетах»

Москва, 11 декабря. Модераторы социальной сети Facebook подвергли цензуре клип бельгийского рэпера Draner, который посвящен протестным акциям «желтых жилетов» в Брюсселе.

Клип был снят 8 декабря во время протестных акций «желтых жилетов» в Брюсселе. Уже на следующий день клип был смонтирован и опубликован на странице артиста в Facebook. Однако после публикации клипа рэпер получил уведомление от модераторов Facebook о том, что видео «не соответствует стандартам компании», поэтому он не может поделиться ссылкой на клип с пользователями социальной сети.

«Я старался быть очень мягким в своем клипе, и даже в кадрах нет ни малейшего призыва к насилию. Меня заблокировали без причины, и я думаю, это можно назвать цензурой», — заявил рэпер, комментируя ситуацию.

При этом после публикации клипа на видеохостинге YouTube у исполнителя не возникло подобных проблем.

Напомним, с середины октября во Франции продолжаются протестные акции, которые были вызваны повышением налога на бензин. Акции протеста получила название «желтые жилеты». В последние недели бельгийцы подхватили акцию французских «желтых жилетов», устраивая митинги в Брюсселе.