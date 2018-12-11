Французская «чрезвычайка»: Макрон покупает лояльность «желтых жилетов», спасая ЕС от судьбы Украины

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения. Поводом для такого решения послужили результаты протестов «желтых жилетов» на минувших выходных.

Несмотря на все превентивные меры и мобилизацию почти 90 тысяч полицейских, включая спецподразделения, добиться существенного перелома ситуации в свою пользу французским властям не удалось. Более того, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр назвал происходящее катастрофой для национальной экономики. Ведь перспектива терять каждые выходные, с учетом косвенных потерь, несколько миллиардов евро — действительно катастрофа для современной Франции. А именно это и происходит вот уже вторую неделю.

Вместо запланированных дополнительных доходов от небольшого повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо правительство Макрона получило огромную зияющую «дыру» в своем бюджете, и это — факт, который уже ничем не отменить. А французы деньги считать не просто умеют — они любят это делать. Наверное, во всей Европе конкуренцию им по степени скупердяйства могут составить только швейцарцы (тоже наполовину французы), шотландцы да анекдотические габровцы из Болгарии — немцы там и рядом не стояли.

Политический лидер, который допустил подобное убыточное для Франции развитие событий, автоматически становится изгоем. Макрон это прекрасно понимает, а потому объявленная им «чрезвычайка» — даже не попытка сохранить и продолжить свою политическую карьеру, а проявление социокультурного инстинкта. Это, если угодно, — безусловный рефлекс, направленный на минимизацию потерь.

Если посмотреть на объявленный Макроном комплекс мер и сравнить с выдвинутыми от имени «желтых жилетов» 25 требованиями, то этот момент становится абсолютно очевидным. Повысить с мая 2019 года минимальную зарплату на 100 евро, отменить налоги и сборы со сверхурочных заработков, ввести дополнительную необлагаемую налогом премию для работников и отменить налоговые отчисления для пенсионеров с пенсией менее 2000 евро в месяц — это как раз «чистая» экономика, безо всяких политических примесей.

То есть Макрон пытается быстро «купить» политическую лояльность французского общества и снизить уровень поддержки протестных акций, достигающий ныне 35—40%. Удастся ли ему такой маневр — или, вернее, дадут ли французскому президенту его совершить — очень большой вопрос.

Потому что сегодня уже очевидно: «желтые жилеты» — это не сугубо французский, а общеевропейский (уже включились Голландия, Бельгия, Сербия, Черногория и другие) проект «цветной революции», направленный на жесткий развал ЕС как одного из актуальных и потенциальных «центров силы» современного мира.

«Загруженный» до предела восточноевропейцами, прибалтами, украинцами, мигрантами из Африки и Ближнего Востока, Brexit, а теперь еще и «желтыми жилетами», корабль «Единой Европы» обречен распасться и пойти ко дну после его «раздербана» заинтересованными «джеками воробьями». В этом смысле киевский Евромайдан действительно был направлен на интеграцию Украины с Европой: только не в сторону Европы, а в сторону «незалежного» Дикого поля.

Ровно это мы сегодня воочию наблюдаем на улицах Парижа, Брюсселя и других городов «старой Европы». И пресловутый «безвиз» евробюрократы, образно говоря, дали не обладателям паспортов с «трезубцем», а «майданным» технологиям у себя дома. Ведь если «Украина — цэ Европа», то позволенное киевским протестующим должно быть позволено и гражданам государств ЕС, разве не так?

Наверное, самое печальное здесь заключается в том, что у нынешней Европы, которая строилась вокруг оси Берлин—Париж, фактически не осталось политических союзников, и ЕС приходится спасать себя, «держа фронт» по всему периметру своих интересов. Наверное, из всех глобальных «центров силы» больше всего заинтересована в сохранении евростабильности Россия, для которой ЕС традиционно является не только крупнейшим экономическим партнером, но и потенциальным политическим союзником.

Однако близорукость и зависимость европейских лидеров от «глобально-атлантической» повестки дня сегодня выходит им боком. Это касается не только Франции (не зря Владимир Путин принимал в Кремле оппозиционных политиков Николя Саркози и Франсуа Фийона, Мария Захарова «потроллила» официальный Париж призывом не применять избыточного насилия к «мирным протестующим», а высокопоставленные чиновники правительства Макрона в ответ начали активно искать «кремлевский след» в «желтожилетной лихорадке»), но и Германии (где Ангела Меркель сдает дела еще более антироссийски настроенным политикам типа Аннегрет Крамп-Карренбауэр). Как говорится, мыши колются, плачут, но продолжают «есть антироссийский кактус».

Оно бы и бог им в помощь, но получить в итоге на своих западных границах буквальный Евромайдан размером с ЕС и с судьбой Украины — не самая блестящая перспектива для страны. И здесь уже в самое ближайшее время от политического руководства России наверняка потребуются весьма нестандартные и хорошо просчитанные политические комбинации.