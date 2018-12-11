«Новая зараза»: адвокат рассказал, как бороться с фальшивыми «бизнес-коучами»

Москва, 11 декабря. В последние годы в Сети появился тренд: молодые миллионеры — реальные или мнимые — рассказывают на своих страницах о том, как «добились успеха», и предлагают подписчикам пройти их программу обучения, которая должна научить зарабатывать. В том, как устроен этот рынок, и как бороться с фальшивыми «бизнес-коучами», разбиралась редакция Nation News.

Журналисты побеседовали с Денисом Г. из Челябинска. Парень рассказал, что купил программу обучения «лайв-вилкам», которые якобы позволяют научиться делать беспроигрышные ставки, у одного из «миллионеров». На материалы он потратил около 30 тысяч рублей, почти столько же — на стартовые вложения. После того, как деньги «сгорели» после неудачных ставок, куратор, «назначенный» помогать Денису в обучении, перестал выходить на связь. Парень не мог вернуть деньги ровно до того момента, пока не обратился к журналистам и не пригрозил куратору тем, что расскажет свою историю СМИ.

Адвокат Андрей Тындик отметил, что подобную деятельность так называемых «бизнес-коучей» можно квалифицировать как мошенничество. Юрист посоветовал пострадавшим обращаться в суд и предъявлять гражданский иск на возврат средств.

«Большинство коучей говорят, что просто раздают советы, а дальше, как люди ими воспользуются, — это уже не их сфера ответственности. А если дошло до того, что говорят о возврате денег, «если вы не достигнете результата», то это точно мошенничество», — отметил Андрей Тындик.

Адвокат отметил, что «коучинг» — это «новая зараза», так как многие люди могут стать жертвой подобного мошенничества. В случае подозрений на обман юрист рекомендовал обращаться в Роспотребнадзор, чтобы ведомство могло провести контроль качества предоставляемых потребителю услуг.