СМИ сообщили об отставке начальника главка по противодействию экстремизму МВД РФ

Москва, 11 декабря. Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Тимур Валиулин попросил об отставке, сообщил близкий к ситуации источник.

По его словам, Валиулин подал соответствующий рапорт, однако неизвестно, была ли его просьба удовлетворена.

«Валиулин попросил об отставке, подал рапорт», — цитирует источник РИА Новости.

Источник агентства напомнил, что на должность начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ может назначить указом только президент РФ, также только глава государства может снять лицо с данной должности.

Валиулин начал работу на посту в сентябре 2012 года, он имеет государственные и ведомственные награды, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.