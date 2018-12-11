Россия готова опубликовать всю переписку с США по теме «вмешательства в выборы»

Москва, 11 декабря. Россия готова представить всю переписку, относящуюся к теме якобы имевшего места вмешательства Москвы в американские выборы. По словам главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая Мурашова, еще до инаугурации президента США Дональда Трампа Россия ответила на все вопросы американской стороны.

«Вся информация была нами проанализирована, и еще до инаугурации президента Трампа ответ, с нашей точки зрения, носивший исчерпывающий характер, был направлен американской стороне», — заявил Мурашов.

Он подчеркнул, что сейчас Россия готова раскрыть детали переговоров, для этого необходимо согласие американской стороны. Напомним, американские спецслужбы обвиняют Москву в том, что Россия якобы вмешалась в выборы президента США в 2016 году. Российские официальные лица, утверждают в США, якобы координировали свои действия со штабом Дональда Трампа.

Обвинения во вмешательстве неоднократно опровергались российской стороной. В Кремле, в частности, подчеркивали, что такие действия даже потенциально не могли иметь для Москвы никакого смысла.