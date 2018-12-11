Стало известно, когда ЮАР вернется к переговорам с РФ по атому

Москва, 11 декабря. Россия и Южно-Африканская Республика возобновят переговоры по совместным проектам в области ядерной энергетики, когда в ЮАР улучшится экономическая ситуация. Об этом сообщила председатель Национального совета провинций парламента ЮАР Танди Модисе.

«Как только в ЮАР наладится экономическая ситуация и все будет должным образом обсуждено, думаю, ЮАР и Россия вернутся за стол переговоров», — рассказала она журналистам.

По словам Модисе, совместные проекты двух стран не были остановлены, их отложили на время в связи с большим количеством других приоритетов.

Напомним, связанная с Росатомом структура Rusatom Healthcare, а также корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) на саммите БРИКС, который прошел в июле текущего года, договорились о сотрудничестве в сфере использования ядерных неэнергетических технологий.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах саммита отметил, что властям ЮАР нужно скорректировать стратегию, касающуюся развития энергетики, окончательное решение о строительстве атомной электростанции в стране будет приниматься после этого.