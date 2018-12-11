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Бизнес-омбудсмен рассказал, как подорожает строительство жилья в России

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Бизнес-омбудсмен рассказал, как подорожает строительство жилья в России

Москва, 11 декабря. Строительство жилья в России в 2019 году подорожает из-за ввода эксроу-счетов и изменения требований по долевому строительству, объяснил в интервью Федеральному агентству новостей уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

«У нас требования по долевому строительству серьезно изменились: страховая премия в пять раз уже увеличилась, а кроме того, с 1 июля появятся эскроу-счета, которые еще более увеличат себестоимость жилья», — отметил он в беседе с корреспондентом ФАН.

Выгодным в этой связи, по словам Титова, может быть сотрудничество с Китаем. Омбудсмен отметил, что китайские компании могут прийти на российский рынок без участия в долевом строительстве. По мнению Титова, они могут выступить в качестве инвесторов, финансировать определенные этапы строительства и продавать уже готовые квартиры.

Бизнес-омбудсмен рассказал, как подорожает строительство жилья в России

Как пояснил Титов, в настоящее время китайский строительный рынок сокращается, и мощности компаний освобождаются.

«Так вот, у них освобождается строительная мощность: они могли бы прийти в Россию. То есть они за счет финансирования китайского банка могли бы входить в девелоперские проекты в России и строить», — заключил омбудсмен.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей Титов рассказал о развитии «Партии Роста» и о своих планах на выборах президента России в 2024 году.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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